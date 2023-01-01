Почему ChipChip- это самый выгодный магазин компьютерной техники в Украине, наши сильнейшие стороны:

Чип-Чип продает ТОПовые игровые ноутбуки бу, самые востребовательные самые интересные на рынке. Т.е у нас вы можете приобрести легендарный мощнейший ноутбук бу на 30-40-50% дешевле от цены нового. Ноутбуки все с гарантией от 6мес, практически на все гарантия 12 мес, можно продлить до 36 месяцев.

Каждый ноутбук и компьютер доведен до идеала, внутри все вычищено, полностью 100% протестировано настроено и готово к работе, а также…

1. Ноутбуки и компьютеры привезены из Европы, что говорит о их высоком качестве. Производитель ноутбуков бу и компьютеров, как правило Япония, Малайзия и Германия. В продаже на наших полках такие мировые бренды как DELL, Hewlett Packard (HP), Fujitsu и Lenovo.

2. Низкая цена на мощный игровой б/у ноутбук, который у нас дешевле на 30-50% от цены нового.

3. Цена/ Производительность: за 9000 грн. можно купить офисный или для дома б/у ноутбук под видео- ютуб и интернет серфинга.

4. Внешний вид многих б/у ноутбуков приближено к идеальному, к новому состоянию.

5. Гарантия практически на все компьютеры 1 год, можно расширить до 3х лет.

Вот почему стоит купить ноутбук бу или компьютер именно у нас.

ChipChip Ноутбуки и Компьютеры из Европы - №1 по соотношению цена/ надежность в Украине.

Компьютеры, которые мы привозим из Европы (Германия, Польша, Нидерланды)- произведены в Японии, Германии, Чехии. Для этих стран совсем другие стандарты качества, внутри используются супернадежные компоненты, это видно сразу невооруженным взглядом. Закупаемся в Европе на предприятиях (а не у частных лиц), там списывают по причине «немного устарело по их стандартам». На самом деле это еще мощные современные ноутбуки и компьютеры, которых хватит на 5-7-10 лет работы.

Этим направлением занимаемся более 20ти лет. Когда то это было просто увлечение, и продажа ноутбуков Б/У, компьютеров Б/У как бы «для своих, сейчас это магазин №1 по компьютерам и ноутбукам из Европы.

Внешнее состояние ноутбуков и компьютеров из Европы практически идеальное, ноутбуки отобраны, только А-Класса, высшего класса по внешнему состоянию. Комплектующие внутри каждого компьютера проходят тесты под нагрузкой несколько часов, каждый ноутбук доведен до идеала, только Чип-Чип дает гарантию до 3х лет, стандартная гарантия 1 год, практически на весь ассортимент Б/У компьютеров.

Супер надежные бренды Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, именно эти мировые бренды представлены на полках наших магазинов.

Ноутбуки бу Acer и Asus значительно проигрывают в плане надежности, и поэтому Европа практически не закупает эти бренды для своих нужд, только Украина, задумайтесь почему. Производство надежной техники довольно таки дорогое, а для Украины подойдет и кидайское дешевое качество, к сожалению это так.

Если провести аналогию с авто, то уже всем понятно, что старая добрая б/у Тойота из Германии, надеждей нового жестяного китайца, в разы надежней, еще и дешевле. Тоже самое и с ноутбуками: «Немного запылившийся Dell в разы надежней новой китайской пластмаски типа Acer». Тут даже по весу можно понять. Все ноутбуки и компьютеры проходят чистку, тестирование, модернизацию в плане добавления ОЗУ и замены всех дисков на скоростной стандарт SSD. В некоторых ноутбуках делаем полную замену аккумуляторов, на оригинальные новые элементы (опять же , не китайский китай, а оригинал). Ноутбуки держат стабильно заряд батареи до 3-4 часов. По времени эксплуатации, пользования этим ноутбукам и компютерам более 2-3 лет. По скорости и мощности такие же, как новые, а в цене ЧипЧип компьютеры дешевле на 30-50% от стоимости такого же нового аналога. Также можно практически на все модели установить Windows 11 и также пользоваться всеми обновленными программами, что и в новых дорогих , очень дорогих ноутбуках. По итогу вы получаете идеально настроенный мощный и быстрый ноутбук или компьютер, с гарантией (даже до 3х лет), как будто - то новый в магазине, только дешевле на 30-50%. Поэтому наши компьютеры пользуются огромной популярностью в Украине. Именно этот ноутбук можно купить в нашем магазине, сделайте заказ сейчас и вам перезвонит наш специалист.