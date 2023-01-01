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Топ продаж
Монитор Б/У 19" Hanns.G HA191DPB, Квадрат
930
-14%
800
Есть в наличии
Кешбек 24 ₴
Характеристики
  • - Соотношение сторон: 5:4
  • - Макс разрешение: 1280x1024
  • - Тип матрицы монитора: TN+Film
  • - Тип подсветки монитора: CCFL
  • - Встроенные динамики: Да
  • - Крепление сзади, типа VESA: Да, 100*100мм
  • - Поверхность дисплея: Матовая
Доступен видео-обзор
Рекомендуем
Отзывов: 3
Ноутбук Б/У 15.6" Lenovo ThinkPad E540: Intel Core i3-4100M, Intel HD
7 761
-8%
7 140
Есть в наличии
Кешбек 215 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 2 ядра / 4 потока
  • - Видеопроцессор ноутбука: Intel HD
  • - Операционная система: Win 10 (30 дней)
  • - Тип оперативной памяти: DDR3
% Суперскидка
Ноутбук Б/У 14" HP Probook 640 G3: Intel Core i3-7100U, Intel HD, Full HD, 3G
11 287
-13%
9 820
Есть в наличии
Кешбек 295 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 2 ядра / 4 потока
  • - Видеопроцессор ноутбука: Intel HD
  • - Операционная система: Win 10 (30 дней)
  • - Тип оперативной памяти: DDR4
% Суперцена
Ноутбук Б/У 15.6" Acer Aspire E1-570: Intel Core i3-3110M, Intel HD
7 091
-12%
6 240
Есть в наличии
Кешбек 188 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 2 ядра / 4 потока
  • - Видеопроцессор ноутбука: Intel HD
  • - Операционная система: Win 10 (30 дней)
  • - Тип оперативной памяти: DDR3
% Суперскидка
Компьютер Б/У Fujitsu Esprimo E710: Intel Core i3-2100, Intel HD, Slim-Desktop-SFF
1 988
-17%
1 650
Есть в наличии
Кешбек 50 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 2 ядра / 4 потока
  • - Тип видеокарты: Встроенный
  • - Тип оперативной памяти: DDR3
  • - Внешний блок питания: Нет
Топ продаж
Ноутбук Б/У 14" HP EliteBook 840 G1: Intel Core i5-4200U, Intel HD, IPS, Full HD
7 000
-8%
6 440
Есть в наличии
Кешбек 194 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 2 ядра / 4 потока
  • - Видеопроцессор ноутбука: Intel HD
  • - Операционная система: Win 10 (30 дней)
  • - Тип оперативной памяти: DDR3
Доступен видео-обзор
Только в ChipChip
Отзывов: 3
Ноутбук Б/У 14" HP EliteBook 8460P: Intel Core i5-2520M, Intel HD
6 124
-11%
5 450
Есть в наличии
Кешбек 164 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 2 ядра / 4 потока
  • - Видеопроцессор ноутбука: Intel HD
  • - Операционная система: Win 10 (30 дней)
  • - Тип оперативной памяти: DDR3
% Суперцена
Отзывов: 3
Монитор Б/У 21,5" HP ZR22W, Широкий
3 138
-13%
2 730
Есть в наличии
Кешбек 82 ₴
Характеристики
  • - Соотношение сторон: 16:9
  • - Макс разрешение: 1920x1080 Full HD
  • - Тип матрицы монитора: IPS
  • - Тип подсветки монитора: CCFL
  • - Встроенные динамики: Нет
  • - Крепление сзади, типа VESA: Да, 100*100мм
  • - Поверхность дисплея: Матовая
Только в ChipChip
Отзывов: 2
Монитор Б/У 24" HP Compaq LA2405WG, Широкий
2 489
-10%
2 240
Есть в наличии
Кешбек 68 ₴
Характеристики
  • - Соотношение сторон: 16:10
  • - Макс разрешение: 1920x1200
  • - Тип матрицы монитора: TN+Film
  • - Тип подсветки монитора: CCFL
  • - Встроенные динамики: Нет
  • - Крепление сзади, типа VESA: Да, 100*100мм
  • - Поверхность дисплея: Матовая
Рекомендуем
Отзывов: 1
Ноутбук Б/У 15.6" Fujitsu Lifebook AH532: Intel Core i5-3210M, Intel HD
10 440
-9%
9 500
Есть в наличии
Кешбек 285 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 2 ядра / 4 потока
  • - Видеопроцессор ноутбука: Intel HD
  • - Операционная система: Win 10 (30 дней)
  • - Тип оперативной памяти: DDR3

Новинки

Новинка
Отзывов: 2
Монитор Б/У 22" Acer B223W, Широкий
2 157
-17%
1 790
Есть в наличии
Кешбек 54 ₴
Характеристики
  • - Соотношение сторон: 16:10
  • - Макс разрешение: 1680x1050
  • - Тип матрицы монитора: TN+Film
  • - Тип подсветки монитора: LED
  • - Встроенные динамики: Да
  • - Крепление сзади, типа VESA: Да, 100*100мм
  • - Поверхность дисплея: Матовая
Новинка
Ноутбук Б/У 15.6" Asus TUF FX505DT: AMD Ryzen 5 3550H, nVidia GeForce GTX 1650, IPS, Full HD, Подсветка клав
21 311
-10%
19 180
Есть в наличии
Кешбек 576 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 4 ядра / 8 потоков
  • - Видеопроцессор ноутбука: nVidia GeForce GTX 1650
  • - Операционная система: Win 11 (30 дней)
  • - Тип оперативной памяти: DDR4
Новинка
Монитор Б/У 19" LG Flatron W1953SE, Широкий
1 218
-13%
1 060
Есть в наличии
Кешбек 32 ₴
Характеристики
  • - Соотношение сторон: 16:9
  • - Макс разрешение: 1366x768
  • - Тип матрицы монитора: TN+Film
  • - Тип подсветки монитора: CCFL
  • - Встроенные динамики: Нет
  • - Крепление сзади, типа VESA: Нет
  • - Поверхность дисплея: Матовая
Новинка
Принтер Б/У Samsung ML-2510, Лазерная печать
3 293
-18%
2 700
Есть в наличии
Кешбек 81 ₴
Характеристики
  • - Тип устройства: Принтер
  • - Лазерная печать: Да
  • - Черно-белая печать: Да
  • - Разрешение печати, dpi: 1200x600
  • - Двусторонняя автоматическая печать: Нет
  • - Сетевой Ethernet (RJ-45): Нет
  • - Емкость картриджа, копий: 2500
Новинка
Ноутбук Б/У 15.6" HP Probook 6570B: Intel Core i5-3210M, Intel HD
6 541
-15%
5 560
Есть в наличии
Кешбек 167 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 2 ядра / 4 потока
  • - Видеопроцессор ноутбука: Intel HD
  • - Операционная система: Win 10 (30 дней)
  • - Тип оперативной памяти: DDR3
Новинка
Ноутбук Б/У 15.6" Toshiba Satellite Pro R50-EC-10H: Intel Core i3-7100U, Intel HD
9 476
-16%
7 960
Есть в наличии
Кешбек 239 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 2 ядра / 4 потока
  • - Видеопроцессор ноутбука: Intel HD
  • - Операционная система: Win 10 (30 дней)
  • - Тип оперативной памяти: DDR4
Новинка
Ноутбук Б/У 14" Fujitsu Lifebook E546: Intel Core i5-6200U, Intel HD, Нет вебкамеры
6 186
-3%
6 000
Есть в наличии
Кешбек 180 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 2 ядра / 4 потока
  • - Видеопроцессор ноутбука: Intel HD
  • - Операционная система: Win 10 (30 дней)
  • - Тип оперативной памяти: DDR4
Новинка
Ноутбук Б/У 15.6" Acer Travelmate P453: Intel Core i3-2310M, Intel HD
4 875
-12%
4 290
Есть в наличии
Кешбек 129 ₴
Характеристики
  • - Количество ядер / потоков: 2 ядра / 4 потока
  • - Видеопроцессор ноутбука: Intel HD
  • - Операционная система: Win 10 (30 дней)
  • - Тип оперативной памяти: DDR3
Новинка
Отзывов: 2
Принтер Б/У Samsung ML-2165W, Лазерная печать
5 063
-5%
4 810
Есть в наличии
Кешбек 145 ₴
Характеристики
  • - Тип устройства: Принтер
  • - Лазерная печать: Да
  • - Черно-белая печать: Да
  • - Разрешение печати, dpi: 1200x1200
  • - Двусторонняя автоматическая печать: Нет
  • - Сетевой Ethernet (RJ-45): Нет
  • - Емкость картриджа, копий: 1500
Новинка
МФУ Б/У Samsung SCX-3405W, Лазерная печать
6 573
-4%
6 310
Есть в наличии
Кешбек 190 ₴
Характеристики
  • - Тип устройства: МФУ
  • - Лазерная печать: Да
  • - Черно-белая печать: Да
  • - Разрешение печати, dpi: 1200x1200
  • - Двусторонняя автоматическая печать: Нет
  • - Сетевой Ethernet (RJ-45): Нет
  • - Емкость картриджа, копий: 1500

Принцип нашей работы

Завозим товар с предприятий Европы
Тесты настройка
Качественный товар на все 100%
Радуем своих клиентов

Интepнeт-мaгaзин компьютерной техники ChipChip

Почему ChipChip- это самый выгодный магазин компьютерной техники в Украине, наши сильнейшие стороны:

Чип-Чип продает ТОПовые игровые ноутбуки бу, самые востребовательные самые интересные на рынке. Т.е у нас вы можете приобрести легендарный мощнейший ноутбук бу на 30-40-50% дешевле от цены нового. Ноутбуки все с гарантией от 6мес, практически на все гарантия 12 мес, можно продлить до 36 месяцев.

Каждый ноутбук и компьютер доведен до идеала, внутри все вычищено, полностью 100% протестировано настроено и готово к работе, а также…

1. Ноутбуки и компьютеры привезены из Европы, что говорит о их высоком качестве. Производитель ноутбуков бу и компьютеров, как правило Япония, Малайзия и Германия. В продаже на наших полках такие мировые бренды как DELL, Hewlett Packard (HP), Fujitsu и Lenovo.

2. Низкая цена на мощный игровой б/у ноутбук, который у нас дешевле на 30-50% от цены нового.

3. Цена/ Производительность: за 9000 грн. можно купить офисный или для дома б/у ноутбук под видео- ютуб и интернет серфинга.

4. Внешний вид многих б/у ноутбуков приближено к идеальному, к новому состоянию.

5. Гарантия практически на все компьютеры 1 год, можно расширить до 3х лет.

Вот почему стоит купить ноутбук бу или компьютер именно у нас.

ChipChip Ноутбуки и Компьютеры из Европы - №1 по соотношению цена/ надежность в Украине.

Компьютеры, которые мы привозим из Европы (Германия, Польша, Нидерланды)- произведены в Японии, Германии, Чехии. Для этих стран совсем другие стандарты качества, внутри используются супернадежные компоненты, это видно сразу невооруженным взглядом. Закупаемся в Европе на предприятиях (а не у частных лиц), там списывают по причине «немного устарело по их стандартам». На самом деле это еще мощные современные ноутбуки и компьютеры, которых хватит на 5-7-10 лет работы.

Этим направлением занимаемся более 20ти лет. Когда то это было просто увлечение, и продажа ноутбуков Б/У, компьютеров Б/У как бы «для своих, сейчас это магазин №1 по компьютерам и ноутбукам из Европы.

Внешнее состояние ноутбуков и компьютеров из Европы практически идеальное, ноутбуки отобраны, только А-Класса, высшего класса по внешнему состоянию. Комплектующие внутри каждого компьютера проходят тесты под нагрузкой несколько часов, каждый ноутбук доведен до идеала, только Чип-Чип дает гарантию до 3х лет, стандартная гарантия 1 год, практически на весь ассортимент Б/У компьютеров.

Супер надежные бренды Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, именно эти мировые бренды представлены на полках наших магазинов.

Ноутбуки бу Acer и Asus значительно проигрывают в плане надежности, и поэтому Европа практически не закупает эти бренды для своих нужд, только Украина, задумайтесь почему. Производство надежной техники довольно таки дорогое, а для Украины подойдет и кидайское дешевое качество, к сожалению это так.

Если провести аналогию с авто, то уже всем понятно, что старая добрая б/у Тойота из Германии, надеждей нового жестяного китайца, в разы надежней, еще и дешевле. Тоже самое и с ноутбуками: «Немного запылившийся Dell в разы надежней новой китайской пластмаски типа Acer». Тут даже по весу можно понять. Все ноутбуки и компьютеры проходят чистку, тестирование, модернизацию в плане добавления ОЗУ и замены всех дисков на скоростной стандарт SSD. В некоторых ноутбуках делаем полную замену аккумуляторов, на оригинальные новые элементы (опять же , не китайский китай, а оригинал). Ноутбуки держат стабильно заряд батареи до 3-4 часов. По времени эксплуатации, пользования этим ноутбукам и компютерам более 2-3 лет. По скорости и мощности такие же, как новые, а в цене ЧипЧип компьютеры дешевле на 30-50% от стоимости такого же нового аналога. Также можно практически на все модели установить Windows 11 и также пользоваться всеми обновленными программами, что и в новых дорогих , очень дорогих ноутбуках. По итогу вы получаете идеально настроенный мощный и быстрый ноутбук или компьютер, с гарантией (даже до 3х лет), как будто - то новый в магазине, только дешевле на 30-50%. Поэтому наши компьютеры пользуются огромной популярностью в Украине. Именно этот ноутбук можно купить в нашем магазине, сделайте заказ сейчас и вам перезвонит наш специалист.

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Гарантия до 3-х лет
Мы предоставляем гарантию на всю нашу технику
Подбор компьютера
Под ваши задачи, ответив всего лишь на несколько вопросов
Гарантия качества
Компьютеры произведены в Японии, Малайзии, Германии
Игровой компьютер
за 7000 грн
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